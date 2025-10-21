Icon

وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السجل العقاري

وبيّنت شركة السجل العقاري، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في جامعة كاوست

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

– خبير التخطيط الاستراتيجي.

– محلل إدارة البيانات.

– خبير البيانات والذكاء الاصطناعي.

– أخصائي ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

