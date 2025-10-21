وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السجل العقاري

وبيّنت شركة السجل العقاري، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير التخطيط الاستراتيجي.

– محلل إدارة البيانات.

– خبير البيانات والذكاء الاصطناعي.

– أخصائي ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)