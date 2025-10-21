وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن وظائف شاغرة لدى قطار سار الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025
أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السجل العقاري، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير التخطيط الاستراتيجي.
– محلل إدارة البيانات.
– خبير البيانات والذكاء الاصطناعي.
– أخصائي ضمان الجودة.
وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)