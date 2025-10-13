Icon

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التسويق الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير استعادة الطبيعة والنظام البيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئية، علم البيئة، إدارة الموارد الطبيعية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

