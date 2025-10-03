وظائف شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء/ صيانة.

– مهندس ميكانيكي/ صيانة.

– رئيس عمال الميكانيكا.

– تنفيذي تطوير الأعمال.

– أخصائي طلبات الشحن.

– مصمم/ الألومنيوم.

– مهندس البحث والتطوير.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– رئيس عمال الإنتاج.

– مهندس، ضمان ومراقبة الجودة المدنية.

– مهندس، ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)