وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء/ صيانة.
– مهندس ميكانيكي/ صيانة.
– رئيس عمال الميكانيكا.
– تنفيذي تطوير الأعمال.
– أخصائي طلبات الشحن.
– مصمم/ الألومنيوم.
– مهندس البحث والتطوير.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.
– مهندس تنسيق نمذجة معلومات البناء.
– رئيس عمال الإنتاج.
– مهندس، ضمان ومراقبة الجودة المدنية.
– مهندس، ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)