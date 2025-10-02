وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان انخفاض عقود خام برنت عند التسوية لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– ممثل الخدمة الميدانية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)