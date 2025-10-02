Icon

وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل الخدمة الميدانية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطيران، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

