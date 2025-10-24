وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

ابتكار سعودي يسرع التشخيص في المستشفيات من ساعتين إلى 3 دقائق الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والجبيل، والخبر.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الخدمة.
– مهندس تخطيط.
– تنفيذي التسليم.
– مساعد أمين المخزن.
– مهندس مدني.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
– مصمم/ رسام.
– مراقب المستندات.
– مفتش إدارة المخاطر.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)