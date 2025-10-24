Icon

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والجبيل، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الخدمة.

– مهندس تخطيط.

– تنفيذي التسليم.

– مساعد أمين المخزن.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مصمم/ رسام.

– مراقب المستندات.

– مفتش إدارة المخاطر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

