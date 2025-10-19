سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تخطيط القوى العاملة والتحليلات.
– مدير المنتجات/ تحسين العروض.
– رئيس التوجيه والتنسيق.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)