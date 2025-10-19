Icon

وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تخطيط القوى العاملة والتحليلات.

– مدير المنتجات/ تحسين العروض.

– رئيس التوجيه والتنسيق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

