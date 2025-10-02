Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخليص الجمركي.

– أخصائي نظم المعلومات الإدارية.

– مدير أول حماية البيانات.

– أخصائي أول إدارة الفعاليات.

– مدير بناء المرافق.

– مستشار مبيعات.

– مدير عام إدارة أداء التسويق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

