وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض، والطائف.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التخليص الجمركي.
– أخصائي نظم المعلومات الإدارية.
– مدير أول حماية البيانات.
– أخصائي أول إدارة الفعاليات.
– مدير بناء المرافق.
– مستشار مبيعات.
– مدير عام إدارة أداء التسويق.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)