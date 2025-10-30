Icon

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير برنامج التدريب.

– خبير فني.

– مستشار مبيعات.

– مدير الورشة.

– مدير تطوير الأعمال.

– مهندس مبيعات.

– مدير هندسة تحويلات المركبات.

– مدير عمليات النقل.

– مشرف الجودة.

– مشرف عام أنشطة التدريب.

– مشرف التخليص الجمركي.

– مدير عام إدارة تجربة الموظفين والدعم.

– محاسب.

– مدير تنمية الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

