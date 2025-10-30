وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير برنامج التدريب.
– خبير فني.
– مستشار مبيعات.
– مدير الورشة.
– مدير تطوير الأعمال.
– مهندس مبيعات.
– مدير هندسة تحويلات المركبات.
– مدير عمليات النقل.
– مشرف الجودة.
– مشرف عام أنشطة التدريب.
– مشرف التخليص الجمركي.
– مدير عام إدارة تجربة الموظفين والدعم.
– محاسب.
– مدير تنمية الموارد البشرية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)