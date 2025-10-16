وظائف شاغرة في شركة كاتريون للتموين

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من أملج، والرياض.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير وحدة المعالجة المركزية الفنية (أملج).

– رئيس فريق الخدمات اللوجستية (الرياض).

– مساعد مدير المستودع (أملج).

– مدير أول أنشطة الإنتاج/ وحدة المعالجة المركزية (الرياض).

– شيف تنفيذي/ إنتاج الأغذية (أملج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)