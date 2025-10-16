Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة كروز السعودية

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة كروز السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف كروز السعودية

وأبرزت شركة كروز السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير عقود المشتريات.

– مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كروز السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

