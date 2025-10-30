Icon

وظائف شاغرة في شركة معادن

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إدارة العقود والخدمات اللوجستية.

– أخصائي رئيسي السلامة.

– أخصائي رئيسي الأنظمة التشغيلية.

– أخصائي أول تقديم خدمات تقنية المعلومات.

– أخصائي رئيسي الامتثال.

– مستشار قانوني.

– كبير الجيولوجيين/ أنشطة الحفر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

