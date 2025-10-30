وظائف شاغرة في شركة معادن

تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في فروع شركة سير وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وعدد من المناجم.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إدارة العقود والخدمات اللوجستية.
– أخصائي رئيسي السلامة.
– أخصائي رئيسي الأنظمة التشغيلية.
– أخصائي أول تقديم خدمات تقنية المعلومات.
– أخصائي رئيسي الامتثال.
– مستشار قانوني.
– كبير الجيولوجيين/ أنشطة الحفر.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)