وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الخدمة (جدة).

– مدير المبيعات (الخبر).

– مدير إقليمي أول (الرياض).

– مدير حسابات حكومية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

