حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول فريق هندسة صيانة المرافق (حائل).

– مساعد مدير التسويق التجاري (الرياض).

– مدير حسابات تقنية المعلومات (الرياض).

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

