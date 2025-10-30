وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول فريق هندسة صيانة المرافق (حائل).
– مساعد مدير التسويق التجاري (الرياض).
– مدير حسابات تقنية المعلومات (الرياض).
– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)