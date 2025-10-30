وظائف شاغرة في فروع شركة سير

إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان
أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل ورشة تصليح الهياكل.
– فني صيانة معدات.
– أخصائي أول التخطيط والتحليل المالي.
– أخصائي أول إدارة المستودعات/ سلسلة التوريد.
– مهندس مساعد/ سلسلة توريد المصنع.
– أخصائي أول أمن المعلومات.
وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)