وظائف شاغرة في فروع شركة سير

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة سير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل ورشة تصليح الهياكل.

– فني صيانة معدات.

– أخصائي أول التخطيط والتحليل المالي.

– أخصائي أول إدارة المستودعات/ سلسلة التوريد.

– مهندس مساعد/ سلسلة توريد المصنع.

– أخصائي أول أمن المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

