وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب مالي إقليمي.

– رئيس عمليات الإنتاج التشغيلية.

– موظف إدخال بيانات الشحنات والتخليص الجمركي/ عضو فريق العمليات.

– تنفيذي أول تطوير الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

