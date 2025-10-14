Icon

وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا Icon بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع قطار سار

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة في فروع قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من النعيرية، والرياض.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف صحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

– مهندس أنظمة الشحن (النعيرية).

– محلل أول الموازنة العامة (الرياض).

– خبير عمليات القطارات (النعيرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم