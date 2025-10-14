Icon

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة/ شاحنات نقل البضائع (الدمام).

– مشغل معدات (الدمام).

– منسق المبيعات (الخبر).

– مراقب وثائق المشروع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

