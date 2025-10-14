وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صيانة/ شاحنات نقل البضائع (الدمام).
– مشغل معدات (الدمام).
– منسق المبيعات (الخبر).
– مراقب وثائق المشروع (الدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)