وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة/ شاحنات نقل البضائع (الدمام).

– مشغل معدات (الدمام).

– منسق المبيعات (الخبر).

– مراقب وثائق المشروع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)