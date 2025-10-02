Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة مكتب البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة المعلومات، علوم الحاسب، علم البيانات).

– مدير إدارة استمرارية الأعمال والحوكمة والمخاطر والالتزام: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال).

– رئيس قسم إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

