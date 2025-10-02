وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟ برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة مكتب البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة المعلومات، علوم الحاسب، علم البيانات).
– مدير إدارة استمرارية الأعمال والحوكمة والمخاطر والالتزام: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال).
– رئيس قسم إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2025م.
