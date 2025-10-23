Icon

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تجاري.

– مستشار مبيعات.

– مساح كميات أول.

– مدير تنفيذي.

– مدير متجر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

