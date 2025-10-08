Icon

وظائف شاغرة في مجموعة روشن

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة في مجموعة روشن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– مدير أول تحليلات الموارد البشرية وذكاء الأعمال.

– مدير أول إدارة المخاطر المؤسسية.

– أخصائي الأمن السيبراني/ الحوكمة والمخاطر والامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

