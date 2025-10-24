وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الطب المهني.
– أخصائي صحة صناعية.
– طبيب قلب الأطفال.
– مدير أول قسم تمريض النساء والأطفال.
– طبيب أمراض الجهاز الهضمي.
– طبيب جراحة عامة.
– أخصائي تخدير.
– منسق الحالة.
– أخصائي جراحة تجميل.
– أخصائي طب الأسرة.
– مستشار أول تجربة المرضى.
– مساعد طبيب أسنان.
– أخصائي صحة الأسنان.
– محاسب أول.
– ممرض/ـة العناية المركزة للأطفال.
– أخصائي الشؤون الحكومية.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)