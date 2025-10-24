وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الطب المهني.

– أخصائي صحة صناعية.

– طبيب قلب الأطفال.

– مدير أول قسم تمريض النساء والأطفال.

– طبيب أمراض الجهاز الهضمي.

– طبيب جراحة عامة.

– أخصائي تخدير.

– منسق الحالة.

– أخصائي جراحة تجميل.

– أخصائي طب الأسرة.

– مستشار أول تجربة المرضى.

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي صحة الأسنان.

– محاسب أول.

– ممرض/ـة العناية المركزة للأطفال.

– أخصائي الشؤون الحكومية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)