وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة طلبات الإعفاء.

– مدير إدارة الجودة والتميز.

– خبير الابتكار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

