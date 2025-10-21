نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع هزة أرضية تضرب جنوب إيران برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أجهزة رئيسي.
– مشرف مشاريع.
– مهندس تفتيش/ المصافي.
– مفتش منطقة/ كهرباء.
– مشرف أنشطة التفتيش.
– أخصائي لحام.
– أخصائي الفحص.
– محاسب رئيسي.
– مهندس بيئة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)