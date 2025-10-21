Icon

وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أجهزة رئيسي.

– مشرف مشاريع.

– مهندس تفتيش/ المصافي.

– مفتش منطقة/ كهرباء.

– مشرف أنشطة التفتيش.

– أخصائي لحام.

– أخصائي الفحص.

– محاسب رئيسي.

– مهندس بيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

