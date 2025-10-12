Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

#وظائف إدارية عليا بالهيئة العامة للأوقاف في الرياض

#وظائف إدارية عليا بالهيئة العامة للأوقاف في الرياض

– مدير إدارة عمليات الأمن السيبراني.

– كبير محللي ميزانية.

– مدير محفظة أعمال.

– كبير محاسبين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
حصاد اليوم

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في...

حصاد اليوم
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم