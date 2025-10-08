Icon

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير محفظة.

– مدير محفظة أول.

– كبير أخصائيين استثمار.

– أخصائي أول مدخلات صناعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

