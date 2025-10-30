وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير محفظة أول.
– مدير قسم تطوير المصانع الصغيرة والمتوسطة.
– أخصائي أول نظم موارد بشرية.
– مدير إدارة الإيرادات.
– كبير أخصائيين الحلول المالية.
وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)