وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير محفظة أول.

– مدير قسم تطوير المصانع الصغيرة والمتوسطة.

– أخصائي أول نظم موارد بشرية.

– مدير إدارة الإيرادات.

– كبير أخصائيين الحلول المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)