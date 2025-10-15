Icon

وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول نظم معلومات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدقق تقنية المعلومات والأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

