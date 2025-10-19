Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

ديوان المظالم يعلن توافر عدد من وظائف المستخدمين بالمرتبة 33

ديوان المظالم يعلن توافر عدد من وظائف المستخدمين بالمرتبة 33

– أخصائي أول مشاريع المراكز اللوجستية.

– مدرب غوص وغطس.

– أخصائي أول العمليات التشغيلية.

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– أخصائي المالية.

– مدير حضانة الزهور.

– مدير عمليات الري.

– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.

– أخصائي النقل والتوزيع.

– مدير الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الفعاليات السكنية.

– مدير أول الوقاية من الحرائق والإنقاذ.

– منسق الاستقبال والتجزئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
حصاد اليوم

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة...

حصاد اليوم
وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن

حصاد اليوم