وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول مشاريع المراكز اللوجستية.

– مدرب غوص وغطس.

– أخصائي أول العمليات التشغيلية.

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– أخصائي المالية.

– مدير حضانة الزهور.

– مدير عمليات الري.

– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.

– أخصائي النقل والتوزيع.

– مدير الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الفعاليات السكنية.

– مدير أول الوقاية من الحرائق والإنقاذ.

– منسق الاستقبال والتجزئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)