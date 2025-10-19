وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مشاريع المراكز اللوجستية.
– مدرب غوص وغطس.
– أخصائي أول العمليات التشغيلية.
– مدير عمليات التنقل في المطار.
– أخصائي المالية.
– مدير حضانة الزهور.
– مدير عمليات الري.
– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.
– أخصائي النقل والتوزيع.
– مدير الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.
– مدير أول الهندسة الكهربائية.
– مدير أول الفعاليات السكنية.
– مدير أول الوقاية من الحرائق والإنقاذ.
– منسق الاستقبال والتجزئة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)