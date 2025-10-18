Icon

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التدقيق المؤسسي: شهادة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، التجارة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

