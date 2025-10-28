وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من بيشة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.

– مساعد أعمال البناء.

– مسؤول المخاطر التشغيلية.

– مدير وسائل التواصل الاجتماعي.

– مسؤول الاتصالات التسويقية.

– مساعد مدير صالة العرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)