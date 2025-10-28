وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من بيشة، والرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.
– مساعد أعمال البناء.
– مسؤول المخاطر التشغيلية.
– مدير وسائل التواصل الاجتماعي.
– مسؤول الاتصالات التسويقية.
– مساعد مدير صالة العرض.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)