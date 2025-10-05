Icon

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول نمذجة البيانات وذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير تنمية المجتمع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

