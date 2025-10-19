وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة السعودية للسياحة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير تكامل الأعمال المحلية.

– مدير أول محفظة مراكز تميز للمشتريات.

– مدير أول تخطيط المشتريات وإعداد التقارير.

– رئيس قسم محفظة مراكز تميز للمشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)