وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل حوكمة السياسات وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المحميات الطبيعية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تميز الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)