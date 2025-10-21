Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من ثول، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الابتكار.

– فني كهرباء.

– مهندس كهرباء.

– مهندس الأجهزة والتحكم.

– مهندس ميكانيكي.

– مشرف مناوب.

– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

