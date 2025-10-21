نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر مسام ينزع 1.190 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع هزة أرضية تضرب جنوب إيران برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من ثول، والرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الابتكار.
– فني كهرباء.
– مهندس كهرباء.
– مهندس الأجهزة والتحكم.
– مهندس ميكانيكي.
– مشرف مناوب.
– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)