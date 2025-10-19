Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية وامنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، وحائل، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول التخطيط.

– فني ميكانيكا الأفران.

– فني مراقبة الجودة.

– مهندس معدات.

– سكرتير تنفيذي.

– مهندس معدات كهربائية.

– مهندس معدات دوارة.

– موظف أمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

