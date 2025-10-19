سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية وامنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، وحائل، وجدة، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول التخطيط.
– فني ميكانيكا الأفران.
– فني مراقبة الجودة.
– مهندس معدات.
– سكرتير تنفيذي.
– مهندس معدات كهربائية.
– مهندس معدات دوارة.
– موظف أمن.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)