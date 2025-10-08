Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الظهران، والخبر.

تفاصيل وظائف الحفر العربية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كهربائي.

– مشغل معدات الحفر.

– فني إلكترونيات.

– ميكانيكي.

– منسق السلامة والتدريب على منصات الحفر.

– مساعد عمليات الحفر.

– فني الحفر النهاري.

– قائد مركب بحري.

– فني صيانة ميكانيكية.

– مدير التركيبات البحرية.

– فني صيانة كهربائية.

– مساعد مشرف منصات الحفر.

– مدير الأصول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

