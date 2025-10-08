وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الظهران، والخبر.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كهربائي.
– مشغل معدات الحفر.
– فني إلكترونيات.
– ميكانيكي.
– منسق السلامة والتدريب على منصات الحفر.
– مساعد عمليات الحفر.
– فني الحفر النهاري.
– قائد مركب بحري.
– فني صيانة ميكانيكية.
– مدير التركيبات البحرية.
– فني صيانة كهربائية.
– مساعد مشرف منصات الحفر.
– مدير الأصول.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)