وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير صالة العرض.

– مفتش السلامة.

– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.

– فني ميكانيكي.

– مساعد/ مشاريع البناء.

– منسق مشاريع/ تسليم المواد.

– منسق التوصيل/ البضائع.

– محلل أنظمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

