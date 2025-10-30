Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المبيعات والتسويق، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

