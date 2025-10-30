وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

وظائف شاغرة في فروع شركة سير وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد وظائف شاغرة في شركة معادن توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على 4 مناطق إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراسل رحلات الطائرات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)