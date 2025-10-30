وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراسل رحلات الطائرات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)