وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وحائل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس دعم فني.
– مشرف مبيعات الجملة.
– مدير مكتب إدارة الاستراتيجية.
– مساح كميات.
– مشرف عمال الصيانة.
– مدير مبيعات المشاريع.
– مهندس أول مبيعات.
– مخطط الأعمال.
– محاسب حسابات المدفوعات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)