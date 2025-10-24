Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس دعم فني.

– مشرف مبيعات الجملة.

– مدير مكتب إدارة الاستراتيجية.

– مساح كميات.

– مشرف عمال الصيانة.

– مدير مبيعات المشاريع.

– مهندس أول مبيعات.

– مخطط الأعمال.

– محاسب حسابات المدفوعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

