وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض، وحائل، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الصيانة (الخرج).

– مسؤول التدريب الإقليمي (الرياض).

– مدير تطوير الأعمال (الرياض).

– مدير فريق أول/ قسم الجودة (حائل).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

