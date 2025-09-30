وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة أسعار النفط تتراجع عند التسوية أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض، وحائل، وجدة.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مخطط الصيانة (الخرج).
– مسؤول التدريب الإقليمي (الرياض).
– مدير تطوير الأعمال (الرياض).
– مدير فريق أول/ قسم الجودة (حائل).
– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (جدة).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)