وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من خميس مشيط، والرياض، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي أول خدمة العملاء الإقليمي (خميس مشيط).
– مدير توريد الماشية (الرياض).
– منسق النقل والخدمات اللوجستية (حائل).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)