Icon الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار Icon البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها Icon 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة Icon فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر Icon الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة Icon هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" 25 نقطة أساس Icon احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان

وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشروع الفني.

– أخصائي أول الأعمال.

– مساعد مدير تطوير المواهب.

– محلل المشتريات.

– رئيس شبكات تقنية المعلومات.

– رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

