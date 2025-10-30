وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشروع الفني.

– أخصائي أول الأعمال.

– مساعد مدير تطوير المواهب.

– محلل المشتريات.

– رئيس شبكات تقنية المعلومات.

– رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)