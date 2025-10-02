وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان انخفاض عقود خام برنت عند التسوية لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الامتثال السيبراني.
– فني كهرباء.
– فني لحام.
– مسؤول تجاري.
– مدير تجاري رئيسي.
– مدرب بحري/ مدفعية.
– رئيس فريق إدارة الطلب.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)