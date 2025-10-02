Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الامتثال السيبراني.

– فني كهرباء.

– فني لحام.

– مسؤول تجاري.

– مدير تجاري رئيسي.

– مدرب بحري/ مدفعية.

– رئيس فريق إدارة الطلب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

