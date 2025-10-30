Icon

السعودية اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات الأسطول.

– مدرب فني.

– أخصائي أول قابلية العمل.

– رئيس القسم التجاري.

– مسؤول أنشطة التعاقد التجاري.

– مشرف ورشة الأسلحة.

– فني كهرباء.

– فني لحام.

– مساعد مدرب القوارب.

– رئيس العلاقات العامة والاتصالات.

– أخصائي أول تفتيش معدات الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

