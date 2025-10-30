تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في فروع شركة سير وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، وتبوك.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات الأسطول.
– مدرب فني.
– أخصائي أول قابلية العمل.
– رئيس القسم التجاري.
– مسؤول أنشطة التعاقد التجاري.
– مشرف ورشة الأسلحة.
– فني كهرباء.
– فني لحام.
– مساعد مدرب القوارب.
– رئيس العلاقات العامة والاتصالات.
– أخصائي أول تفتيش معدات الصيانة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)