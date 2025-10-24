Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، والرياض، والخبر، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنشائي.

– مدير العقود.

– مدير الجودة.

– مفتش إنشائي.

– مهندس نمذجة معلومات البناء.

– مدير التخطيط.

– مهندس مشتريات.

– مراقب المستندات.

– رئيس قسم العقود.

– مدير مشروع/ المعالم السياحية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

