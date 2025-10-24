وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، والرياض، والخبر، وأبها.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إنشائي.
– مدير العقود.
– مدير الجودة.
– مفتش إنشائي.
– مهندس نمذجة معلومات البناء.
– مدير التخطيط.
– مهندس مشتريات.
– مراقب المستندات.
– رئيس قسم العقود.
– مدير مشروع/ المعالم السياحية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)