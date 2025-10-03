Icon

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية Icon ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها Icon مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي Icon مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة لدى 3 شركات

غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة لدى 3 شركات

– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.

– مستشار أول إدارة المواهب.

– مشرف أول السلامة والصحة والبيئة.

– مهندس صيانة كهربائية.

– مشغل معدات/ التكسير.

– مهندس بيئة.

– مهندس عمليات الإنتاج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم