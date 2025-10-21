Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.

– منسق عمليات الخدمات.

– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.

– منسق مبيعات الطوب الأحمر.

– فني تكييف.

– ميكانيكي مصنع.

– مفتش السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

