وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات.

– مراقب أول المستندات.

– مهندس مراقبة مشاريع.

– مدير قسم الهندسة.

– مهندس تقنية المعلومات والاتصالات والأمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة لإدارة المشاريع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

