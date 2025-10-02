أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة بـ شركة الخزف وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الإنشاءات.
– مراقب أول المستندات.
– مهندس مراقبة مشاريع.
– مدير قسم الهندسة.
– مهندس تقنية المعلومات والاتصالات والأمن.
وأوضحت شركة جسارة لإدارة المشاريع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)