Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وجدة، ونيوم، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وزارة المالية تعلن وظائف إدارية لدى مؤسسة التمويل الدولية

وزارة المالية تعلن وظائف إدارية لدى مؤسسة التمويل الدولية

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– مدير مشروع/ السكك الحديدية والنقل.

– مدير أول تجاري.

– مصمم رئيسي البنية التحتية.

– أخصائي المشتريات/ العقود.

– مهندس مدني مساعد.

– مدير البيئة.

– أخصائي أول مراقبة المشاريع.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مدير أول تطوير المشاريع.

– مساعد مدير مشروع الميناء.

– أخصائي تنفيذ/ وحدة البناء والتكلفة.

– مهندس معماري رئيسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع قطار سار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع قطار سار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم