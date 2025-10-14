وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، وجدة، ونيوم، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع/ السكك الحديدية والنقل.

– مدير أول تجاري.

– مصمم رئيسي البنية التحتية.

– أخصائي المشتريات/ العقود.

– مهندس مدني مساعد.

– مدير البيئة.

– أخصائي أول مراقبة المشاريع.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مدير أول تطوير المشاريع.

– مساعد مدير مشروع الميناء.

– أخصائي تنفيذ/ وحدة البناء والتكلفة.

– مهندس معماري رئيسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)